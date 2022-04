Nuit des Musées – Découverte gratuite des expositions du Musée de l’Homme Musée de l’Homme Paris Catégories d’évènement: Nuit des musées

Paris

Nuit des Musées – Découverte gratuite des expositions du Musée de l’Homme Musée de l’Homme, 14 mai 2022 19:30, Paris. Nuit des musées Nuit des Musées – Découverte gratuite des expositions du Musée de l’Homme Musée de l’Homme Samedi 14 mai, 19h30 Entrée libre

Visitez les expositions : “Carte blanche à Enki Bilal”, “Aux frontières de l’humain” et “Sneakers, les baskets entrent au musée”, ainsi que les collections permanentes de la Galerie de l’Homme.

De 19h30 à minuit, le musée de l’Homme vous offre toutes ses expositions !

Ecarquillez vos yeux avec la **”Carte blanche à Enki Bilal”**, faites le point sur l’humanité avec **”Aux frontières de l’humain”**, restez tendance avec **”Sneakers, les baskets entrent au musée”.**

Sans oublier les époustouflantes collections permanentes de la **Galerie de l’Homme** ! http://www.museedelhomme.fr/ Free entry Saturday 14 May, 19:30

hearing impairment ¡Desde las 19:30 hasta la medianoche, el Museo del Hombre le ofrece todas sus exposiciones! Aparta tus ojos con la “Carta Blanca a Enki Bilal”, haz un balance de la humanidad con “En las fronteras de lo humano”, mantente a la moda con “Sneakers, las zapatillas de deporte entran en el museo”. ¡Sin olvidar las impresionantes colecciones permanentes de la Galería del Hombre! Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:30 17 place du Trocadéro 75016 Paris 75116 Paris Île-de-France

Détails Heure : 19:30 - 23:55 Catégories d’évènement: Nuit des musées, Paris Autres Lieu Musée de l'Homme Adresse 17 place du Trocadéro 75016 Paris Ville Paris

Musée de l'Homme Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nuit des Musées – Découverte gratuite des expositions du Musée de l’Homme Musée de l’Homme 2022-05-14 was last modified: by Nuit des Musées – Découverte gratuite des expositions du Musée de l’Homme Musée de l’Homme Musée de l'Homme 14 mai 2022 19:30 nuit musées Paris Paris nuit musées

Paris