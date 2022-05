Nuit des Musées – Découverte gratuite des expositions du Musée de l’Homme Musée de l’Homme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nuit des Musées – Découverte gratuite des expositions du Musée de l’Homme Musée de l’Homme, 14 mai 2022, Paris. Nuit des Musées – Découverte gratuite des expositions du Musée de l’Homme

Musée de l’Homme, le samedi 14 mai à 19:30

De 19h30 à minuit, le musée de l’Homme vous offre toutes ses expositions ! Ecarquillez vos yeux avec la **”Carte blanche à Enki Bilal”**, faites le point sur l’humanité avec **”Aux frontières de l’humain”**, restez tendance avec **”Sneakers, les baskets entrent au musée”.** Sans oublier les époustouflantes collections permanentes de la **Galerie de l’Homme** !

Entrée libre

Visitez les expositions : “Carte blanche à Enki Bilal”, “Aux frontières de l’humain” et “Sneakers, les baskets entrent au musée”, ainsi que les collections permanentes de la Galerie de l’Homme. Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:55:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de l'Homme Adresse 17 place du Trocadéro 75016 Paris Ville Paris lieuville Musée de l'Homme Paris Departement Paris

Musée de l'Homme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nuit des Musées – Découverte gratuite des expositions du Musée de l’Homme Musée de l’Homme 2022-05-14 was last modified: by Nuit des Musées – Découverte gratuite des expositions du Musée de l’Homme Musée de l’Homme Musée de l'Homme 14 mai 2022 Musée de l'Homme Paris Paris

Paris Paris