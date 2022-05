NUIT DES MUSEES (date à confirmer) Condette Condette Catégorie d’évènement: Condette

NUIT DES MUSEES (date à confirmer) Condette, 14 mai 2022, Condette. NUIT DES MUSEES (date à confirmer) Château et salle d’exposition

1 rue de la Source Condette

2022-05-14 – 2022-05-14

Château et salle d’exposition

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais Condette Nuit des Musées

De 19H00 à Minuit

Gratuit

Sur réservation

Dans le Château et la salle d’exposition +33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/ Nuit des Musées

De 19H00 à Minuit

Gratuit

Sur réservation

Dans le Château et la salle d’exposition Château et salle d’exposition

1 rue de la Source Condette

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Condette Autres Lieu Condette Adresse Château et salle d'exposition 1 rue de la Source Ville Condette lieuville Château et salle d'exposition 1 rue de la Source Condette

Condette Condette https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condette/

NUIT DES MUSEES (date à confirmer) Condette 2022-05-14 was last modified: by NUIT DES MUSEES (date à confirmer) Condette Condette 14 mai 2022

Condette