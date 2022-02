Nuit des Musées : conférence et dédicace Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Nuit des Musées : conférence et dédicace Sisteron, 14 mai 2022, Sisteron. Nuit des Musées : conférence et dédicace Musée Terre et Temps “Edith-Robert” 6 place du Général de Gaulle Sisteron

2022-05-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-14 Musée Terre et Temps “Edith-Robert” 6 place du Général de Gaulle

Sisteron Alpes de Haute-Provence “Les moines pétrifiés” par Bernard Emery, professeur émérite de littérature et culture lusophones de l’université de Grenoble. Musée Terre et Temps “Edith-Robert” 6 place du Général de Gaulle Sisteron

