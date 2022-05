Nuit des Musées Châteauponsac Châteauponsac Catégorie d’évènement: Châteauponsac

Nuit des Musées Place Saint Thysre Châteauponsac

2022-05-15 20:00:00 – 2022-05-15 23:00:00

Place Saint Thysre Châteauponsac Haute-Vienne Châteauponsac De 20h à 23h au Musée René Baubérot. Gratuit. Association Notre Terroir : 05 87 59 51 18. Cherchez les intrus au musée !

Petits et grands sont les bienvenus pour découvrir ou redécouvrir le musée autrement, en repérant les objets cachés dans chaque salle. museechateauponsac@gmail.com +33 5 87 59 51 18 De 20h à 23h au Musée René Baubérot. Gratuit. Association Notre Terroir : 05 87 59 51 18. Place Saint Thysre Châteauponsac

