Tournon-sur-Rhône Château-musée de Tournon-sur-Rhône Ardèche, Tournon-sur-Rhône Nuit des musées Château-musée de Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Tournon-sur-Rhône

Nuit des musées Château-musée de Tournon-sur-Rhône, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Tournon-sur-Rhône. Nuit des musées

Château-musée de Tournon-sur-Rhône, le samedi 3 juillet à 18:00

A l’occasion de la Nuit des musées, samedi 3 juillet, des visites guidées des collections parmanentes du Château-musée à l’exposition Voir ce qui se murmure de Patricia Cartereau sont proposées. .

Sur réservation préalable

Visites guidées des collections permanentes du Château-musée à l’exposition Voir ce qui se murmure de Patricia Cartereau Château-musée de Tournon-sur-Rhône 14, place Auguste Faure Tournon-sur-Rhône Saint-Jacques Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Tournon-sur-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-musée de Tournon-sur-Rhône Adresse 14, place Auguste Faure Ville Tournon-sur-Rhône lieuville Château-musée de Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône