Nuit des Musées Château départemental de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse, samedi 18 mai 2024.

Nuit des Musées Château départemental de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Plongez au cœur de la recherche et de la découverte avec l’Expérimentarium, un programme unique de rencontres avec de jeunes chercheuses et chercheurs de l’Université de Bourgogne. Chaque jeune chercheuse ou chercheur partagera ses investigations passionnantes, apportant avec lui des objets de son laboratoire ou des traces de ses découvertes. Vous aurez l’opportunité de dialoguer en petits groupes, posant vos questions et explorant ensemble les merveilles de la science.

Cette année, nous sommes également ravis d’accueillir le Pavillon des Sciences, avec lequel vous pourrez réaliser des expériences scientifiques captivantes.

Pour compléter la soirée, l’illustratrice Agathe Robinson vous proposera un atelier créatif sur le thème de la nuit au château. Une occasion unique de laisser libre cours à votre imagination et de créer des souvenirs magiques.

Une soirée placée sous le signe de la découverte, de la créativité et de la science au château ! .

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

