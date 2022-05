Nuit des Musées – Château départemental de Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse, 14 mai 2022, Pierre-de-Bresse.

Nuit des Musées – Château départemental de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

2022-05-14 – 2022-05-14 Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Pierre-de-Bresse

EUR Édifié au XVIIe siècle par Claude de Thiard de Bissy sur l’emplacement d’une ancienne maison forte seigneuriale,le château de Pierre-de-Bresse et son parc restent aux mains de ses descendants jusqu’en 1956. Le château est alors acquis par le Conseil général de Saône-et-Loire.L’ensemble des bâtiments fait depuis l’objet d’un important programme de travaux. Le public y découvre désormais des expositions permanentes évoquant,illustrant et expliquant les milieux naturels, l’histoire, les aspects de la vie traditionnelle et les situations économique et sociale actuelles de la Bresse bourguignonne.

Les objets sortent de leur réserve !

Des objets inédits vous seront dévoilés par les médiateurs du musée.

20h05/20h20/20h45/21h00/21h25/21h40/22h05/22h20

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/

