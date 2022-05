Nuit des musées Chalon-sur-Saône, 14 mai 2022, Chalon-sur-Saône.

Nuit des musées Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-15 23:59:00 Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône

EUR 0 Dans la continuité de la journée consacrée à Vivant Denon organisée par l’UTB le 14 mai, la soirée et la nuit seront l’occasion d’en apprendre plus sur vivant Denon et l’Égypte. Expérimentez la gravure, découvrez une sélection d’œuvres en visites flash, ou en autonomie à l’aide de QR codes, installez-vous pour une présentation en images sur la vie de Vivant Denon, rencontrez la Société des amis du musée Vivant Denon ou profitez de la soirée pour flâner dans nos collections permanentes.

musee.denon@chalonsursaone.fr +33 3 85 94 74 41 https://www.museedenon.com/

