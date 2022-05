NUIT DES MUSÉES – CENTRE CULTUREL IPOUSTEGUY Doulcon Doulcon Catégories d’évènement: Doulcon

Doulcon Meuse Doulcon Pour l’occasion, venez découvrir à l’aveugle les sculptures d’Ipoustéguy de l’exposition « Au fil des inspirations », exceptionnellement vous êtes autorisés à les toucher ! Puis la visite guidée vous fera entrer dans l’histoire de la création des œuvres de l’artiste meusien à la renommée internationale, notamment celle du Mangeur de Gardiens, sa seule sculpture en céramique. La deuxième exposition « Ipoustéguy sculpteur » détaille les méthodes de réalisation d’une sculpture en bronze et d’une sculpture en marbre, deux matériaux emblématiques de l’œuvre de l’artiste, à l’aide de films d’animation (adapté aux enfants). galerie.ipousteguy@gmail.com +33 3 29 80 82 27 http://www.centreculturelipousteguy.fr/ Centre Culturel Ipoustéguy 3 bis place de la Gare Doulcon

