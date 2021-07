Bouzigues Bouzigues Bouzigues, Hérault NUIT DES MUSÉES Bouzigues Bouzigues Catégories d’évènement: Bouzigues

Bouzigues Hérault Visite libre de l'exposition SETE#20 CLEMENTINE SCHNEIDERMANN de 20h à 23h. Exposition photographique en partenariat avec le centre photographique documentaire et l'association CéTàVOIR. Visite libre des collections du Musée de 20h à 23h. musee.etang@agglopole.fr +33 4 67 78 33 57 https://patrimoine.agglopole.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bouzigues, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Bouzigues Adresse Ville Bouzigues lieuville 43.44677#3.66185