Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle Profitez pour la 2ème fois de l’ouverture du Musée à l’occasion de l’opération la nuit des musées.

Le temps d’une nuit, de 20h30 à 23h00, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses du musée du verre librement. Découvrez une autre facette du musée du verre et admirez le travail du souffleur dans l’obscurité.

Entrée gratuite tout au long de la soirée. Infos : 02 35 94 44 79 – museeduverre@blangysurbresle.fr Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée de la nuit jusqu’à minuit, n’hésitez pas à venir récupérer le programme à l’Office de Tourisme. Profitez pour la 2ème fois de l’ouverture du Musée à l’occasion de l’opération la nuit des musées.

