Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Nuit des Musées Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Nuit des Musées Blangy-sur-Bresle, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Blangy-sur-Bresle. Nuit des Musées 2021-07-03 20:30:00 – 2021-07-03

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Profitez pour la première fois du Musée du verre ainsi que le travail du souffleur dans l’obscurité estivale.

Départ des visites guidées à 20h30 et 21h30.

Entrée gratuite de 20h30 à 23h00

Infos : 02 35 94 44 79 – museeduverre@blangysurbresle.fr Profitez pour la première fois du Musée du verre ainsi que le travail du souffleur dans l’obscurité estivale.

Départ des visites guidées à 20h30 et 21h30.

Entrée gratuite de 20h30 à 23h00

Infos : 02 35 94 44 79 – museeduverre@blangysurbresle.fr museeduverre@blangysurbresle.fr +33 2 35 95 44 49 Profitez pour la première fois du Musée du verre ainsi que le travail du souffleur dans l’obscurité estivale.

Départ des visites guidées à 20h30 et 21h30.

Entrée gratuite de 20h30 à 23h00

Infos : 02 35 94 44 79 – museeduverre@blangysurbresle.fr dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Blangy-sur-Bresle Adresse Ville Blangy-sur-Bresle lieuville 49.92799#1.63752