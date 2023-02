Nuit des Musées : Bibliothèque Humaniste Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Nuit des Musées : Bibliothèque Humaniste, 13 mai 2023, Sélestat . Nuit des Musées : Bibliothèque Humaniste 1 place Docteur Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

2023-05-13 19:00:00 – 2023-05-13 23:00:00 Sélestat

Bas-Rhin La Bibliothèque Humaniste vous concocte une belle édition en famille ou entre ami.e.s ! Découvrez de très près un des trésors de la bibliothèque personnelle de Beatus Rhenanus. De manière ludique ou scientifique, toute une série d’animations autour de cet ouvrage ancien vous est proposée. Des membres de l’association « Les Résigraphes » seront présents pour vous tirer le portrait à la mode de l’époque ! Animation « Humanisme et charcuterie » : venez découvrir une tranche de vie de notre célèbre Beatus : Grâce aux comédiens de la « Caravane des illuminés avertis » en déambulation permanente, découvrez-le en chair et en os au cœur de ses collections. Série d’animations autour d’un des trésors de la bibliothèque personnelle de Beatus Rhénanus, portrait à la mode de l’époque ou encore déambulation des comédiens de la « Caravane des illuminés avertis » +33 3 88 58 07 20 Sélestat

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse 1 place Docteur Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat /

Nuit des Musées : Bibliothèque Humaniste 2023-05-13 was last modified: by Nuit des Musées : Bibliothèque Humaniste Sélestat 13 mai 2023 1 place Docteur Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin