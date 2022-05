Nuit des Musées : Bibliothèque Humaniste Sélestat, 14 mai 2022, Sélestat.

Nuit des Musées : Bibliothèque Humaniste Sélestat

2022-05-14 – 2022-05-14

Sélestat Bas-Rhin

Pour cette nouvelle édition de la Nuit des Musées, la Bibliothèque Humaniste vous fait voyager vers des contrées lointaines. Les glaciers brillent au loin, le poisson sèche aux abords d’un village de pêcheurs et le souffle des baleines se fait entendre au cœur du fjord. Bienvenue sur le territoire des peuples du Nord décrit par Olaus Magnus dans son ouvrage imprimé en 1555 ! En famille, en solo ou entre amis, cette soirée inédite sera l’occasion de vous initier à l’écriture des runes, de jouer aux explorateurs en vivant des aventures périlleuses et surprenantes mais aussi de découvrir l’ouvrage original. Lors de cette nocturne, profitez également du musée et de l’exposition temporaire “A l’école des humanistes. Vie quotidienne d’une classe à la Renaissance”. Au programme : exploration nordique, jeu de l’oie géant inspiré par l’ouvrage d’Olaus Magnus dans le salon Erasme, accès libre entre 19h30 et 22h30. Calligraphie runique, atelier de runes nordiques en salle pédagogique, accès libre entre 19h30 et 22h30. Histoire et description des peuples du Nord, présentation de l’ouvrage original par le responsable scientifique dans la salle de lecture, à 21h et 22h (réservation préalable conseillée).

La Nuit des Musées s’invite à la Bibliothèque Humaniste avec au programme la découverte du territoire des peuples du Nord décrit par Olaus Magnus dans son ouvrage imprimé en 1555 !

+33 3 88 58 07 20

Sélestat

