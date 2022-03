Nuit des musées Barenton Barenton Catégories d’évènement: Barenton

Manche

Nuit des musées Barenton, 14 mai 2022, Barenton. Nuit des musées Musée du Poiré La Logeraie Barenton

2022-05-14 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-14 22:30:00 22:30:00 Musée du Poiré La Logeraie

Barenton Manche Barenton A l’occasion de la Nuit des musées, le Musée du Poiré vous invite à un spectacle de feu (21h30, horaire pouvant être modifié suivant l’heure de tombée de la nuit) mené par la Compagnie CHK1 venant tout droit des Pays de la Loire. Vous assisterez à une perfomance visuelle lumineuse avant un final pyrotechnique. Le musée vous propose également une visite guidée d’une heure (19h, sur réservation) afin de tout connaitre de la production du Poiré AOP. A l’occasion de la Nuit des musées, le Musée du Poiré vous invite à un spectacle de feu (21h30, horaire pouvant être modifié suivant l’heure de tombée de la nuit) mené par la Compagnie CHK1 venant tout droit des Pays de la Loire. Vous assisterez à… +33 2 33 59 56 22 A l’occasion de la Nuit des musées, le Musée du Poiré vous invite à un spectacle de feu (21h30, horaire pouvant être modifié suivant l’heure de tombée de la nuit) mené par la Compagnie CHK1 venant tout droit des Pays de la Loire. Vous assisterez à une perfomance visuelle lumineuse avant un final pyrotechnique. Le musée vous propose également une visite guidée d’une heure (19h, sur réservation) afin de tout connaitre de la production du Poiré AOP. Musée du Poiré La Logeraie Barenton

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Barenton, Manche Autres Lieu Barenton Adresse Musée du Poiré La Logeraie Ville Barenton lieuville Musée du Poiré La Logeraie Barenton Departement Manche

Barenton Barenton Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barenton/

Nuit des musées Barenton 2022-05-14 was last modified: by Nuit des musées Barenton Barenton 14 mai 2022 Barenton manche

Barenton Manche