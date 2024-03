NUIT DES MUSÉES Rue François de Guise Bar-le-Duc, samedi 18 mai 2024.

NUIT DES MUSÉES Rue François de Guise Bar-le-Duc Meuse

Samedi

– de 15h à 16h « A la découverte du Petit Chaperon rouge ».

Restitution du travail réalisé par les CM2 de l’école Raymond-Poincaré de Ligny-en-Barrois autour du tableau de Paul Colin, Le Petit Chaperon rouge, dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre . Gratuit.

– de 16h à 17h « Les Contes de l’Arbre Monde ».

Spectacle Les Contes de l’Arbre Monde par la compagnie Aboudbras. On dit que c’est un arbre qui relie la terre au ciel. On l’appelle « L’arbre monde ». On dit aussi que quand on vient se coucher sous l’arbre monde, quand on prend vraiment le temps d’écouter, alors l’arbre monde nous livre ses histoires. Ce sont des histoires qui nous parlent du monde des arbres. Car les arbres savent parler, pourvu qu’on sache un peu les écouter ! Et si finalement les arbres nous parlaient de nous ?

À partir de 6 ans, 45 min.

Gratuit.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 15:00:00

fin : 2024-05-18 17:00:00

Rue François de Guise Esplanade du Château

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est musee@meusegrandsud.fr

