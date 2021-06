Avranches Avranches Avranches, Manche Nuit des musées Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Nuit des musées Avranches, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Avranches. Nuit des musées 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-03 00:00:00

Avranches Manche Avranches Déambulation gratuite entre le Scriptorial, le Musée d’Art et d’Histoire et le Square Thomas Becket présentant chacun des expositions temporaires.

Gratuit. Déambulation gratuite entre le Scriptorial, le Musée d’Art et d’Histoire et le Square Thomas Becket présentant chacun des expositions temporaires.

Gratuit. +33 2 33 79 57 00 Déambulation gratuite entre le Scriptorial, le Musée d’Art et d’Histoire et le Square Thomas Becket présentant chacun des expositions temporaires.

Gratuit. dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Avranches Adresse Ville Avranches lieuville 48.68637#-1.36196