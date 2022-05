Nuit des Musées Avallon Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Nuit des Musées Avallon, 14 mai 2022, Avallon. Nuit des Musées Musée de l’Avallonnais Jean Després 5, rue du collège Avallon

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 Musée de l’Avallonnais Jean Després 5, rue du collège

Avallon Yonne EUR Programme de la soirée :

19 h : Ensemble de cuivres

19 h 30 : Baratin d’une archéologue en 4125

20 h : Petit orchestre à cordes

20 h 15 : Pause apéritive

20 h 45 : Qui sait c’est où dans l’Avallonnais ?

21 h 15 : Quatuor de clarinettes

21 h 45 : Buffet

22 h 15 : Montmarte façon puzzle

22 h 45 : Improvisation au violon d’Isabelle

23 h : Fromage et dessert

museeavallonnais@ville-avallon.fr +33 3 86 34 03 19 http://www.museeavallonnais.com/

