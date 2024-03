NUIT DES MUSEES MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac, samedi 18 mai 2024.

NUIT DES MUSEES MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Exposition des travaux des élèves du collège, suivi du spectacle « tout le monde à l’abri » et démonstration d’allumage d’un feu.

A l’occasion de cet évènement national, le musée sera ouvert le soir

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre », les élèves présenteront les travaux et leur exposition. S’en suivra la lecture d’un conte écrit et illustré par les résidents du foyer du Comtal.

Puis, le collectif CEM vous proposera un spectacle « Tout le monde à l’abri ». Et la soirée se terminera par une démonstration d’allumage du feu.

Entrée libre

Réservation conseillée, places limitées en cas de pluie .

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 00:00:00

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@musee-aurignacien.com

