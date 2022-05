Nuit des Musées au PréhistoSite de Brassempouy – Le musée PréhistoSite de Brassempouy, 14 mai 2022 20:00, Brassempouy.

Nuit des musées Nuit des Musées au PréhistoSite de Brassempouy – Le musée PréhistoSite de Brassempouy Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

La Maison de la Dame présente une partie des objets découverts sur le site archéologiques de Brassempouy.

De 20h à 23h : visite libre de la Maison de la Dame. Un médiateur sera à disposition des visiteurs pour répondre aux questions.

Au cours du Paléolithique supérieur, des hommes préhistoriques s’installèrent dans la Grotte du Pape. Ils y abandonnèrent des outils en silex, en os, mais aussi des parures et une exceptionnelle série de neuf figurines humaines en ivoire de mammouth qu’Édouard Piette découvre entre 1892 et 1897, dont la “Dame à la capuche”, la plus ancienne représentation de visage humain. C’est pour présenter ces vestiges que la Maison de la Dame a été conçue. À ses côtés, l’ArchéoParc présente la vie quotidienne de ces hommes, leur environnement et leurs techniques. Un véritable voyage en préhistoire… il y a 25 000 ans !

Free entry Saturday 14 May, 20:00

During the Upper Palaeolithic period, prehistoric men settled in the Pope’s Grotto. They abandoned flint and bone tools, but also ornaments and an exceptional series of nine human figurines in mammoth ivory that Édouard Piette discovered between 1892 and 1897, including the “Lady in the Hood”, the oldest representation of a human face. It is to present these vestiges that the House of the Lady was designed. At its side, ArchéoParc presents the daily life of these men, their environment and their techniques. A true journey in prehistory… 25,000 years ago! hearing impairment;visual impairment

La Maison de la Dame presenta una parte de los objetos descubiertos en el yacimiento arqueológico de Brassempouy.

De 20h a 23h: visita libre a la Casa de la Señora. Un mediador estará a disposición de los visitantes para responder a las preguntas.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

