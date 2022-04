Nuit des Musées au Préau des Arts Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nuit des Musées au Préau des Arts Préau des Arts 8 rue Pierre Toesca Nyons

2022-05-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-14 22:00:00 22:00:00

Nyons Drôme Regard des peintres du nyonsais sur les grands maîtres.

Soirée exceptionnelle, animation musicale par le Jazz Band Gallo-Pinto et le groupe Si Kaj Li. gpan.nyons@gmail.com +33 6 84 23 99 52

