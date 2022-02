Nuit des musées au Paléospace Villers-sur-Mer, 14 mai 2022, Villers-sur-Mer.

Nuit des musées au Paléospace Le Paléospace – Musée de France 5 Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 22:00:00 Le Paléospace – Musée de France 5 Avenue Jean Moulin

Villers-sur-Mer Calvados

A l’occasion de la Nuit des musées, le Paléospace ouvre ses portes gratuitement de 19h à 22h.

Idéalement situé sur le marais, à proximité de la plage et des falaises des Vaches Noires, le Paléospace de Villers-sur-Mer est un musée atypique qui vous propose de revenir au temps du Jurassique, il y a 160 millions d’années, lorsqu’une mer chaude recouvrait la Normandie. Reconstitutions spectaculaires, interactives et sensorielles en font un lieu culturel, scientifique mais aussi ludique ! Ouvert depuis avril 2011, le Paléospace offre un espace d’exposition permanente de 300 m² axé sur l’interprétation de trois sites localisés à Villers-sur-Mer : les falaises des Vaches Noires, le marais de Villers-Blonville et le méridien de Greenwich.

