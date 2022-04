Nuit des Musées au Musée Urgonia Orgon, 14 mai 2022, Orgon.

Les collections seront exceptionnellement accessibles en soirée, jusqu’à 21h et plusieurs visites et animations vous seront proposées.



La soirée débutera à 19h par l’inauguration de la nouvelle exposition temporaire : “Bois fossiles de Nouvelle-Calédonie” (Entrée libre – réponse souhaitée avant le 7 mai).



Elle se poursuivra à 20h par une visite commentée du village au coucher du soleil (réservation obligatoire, places limitées).



Cette soirée sera clôturée par une animation inédite à 21h15 : la visite nocturne du sentier de la Pierre (petite boucle – 1h). Prévoir une frontale, un vêtement chaud et de bonnes chaussures (réservation obligatoire, places limitées).

+33 4 90 73 09 54 http://www.musee-urgonia.fr/

