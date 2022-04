Nuit des musées au Musée Manoli La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nuit des musées au Musée Manoli

Illumination du jardin de sculptures en partenariat avec WAVE. Lors de votre visite suivez le "Parcours des légendes" ; textes imaginés par les participants aux ateliers d'écriture de Youna

Entrée libre.

Samedi 14 mai 2022 – De 18h à 22h – Musée Manoli

museemanoli@manoli.org +33 2 23 18 72 79 http://www.manoli.org/

Musée Manoli
9 Rue du Suet
La Richardais

