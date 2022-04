Nuit des Musées au Musée Gallé-Juillet Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Creil Oise À l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée Gallé-Juillet vous ouvre ses portes en soirée et vous propose 5 animations gratuites pour (re)découvrir ses collections autrement ! REDÉCOUVERTE DES TABLEAUX DU MUSÉE

> de 20h30 à 23h

Accédez à la visite libre de la maison bourgeoise. Pendant votre parcours vous pourrez redécouvrir les tableaux du musée.

Dans le cadre de « la classe, l’œuvre ! » les élèves du lycée Jules Uhry de Creil, vous présenteront quelques œuvres de leur choix.

Des comédiens seront également présents pour vous surprendre par leur réinterprétation des tableaux du musée ! DISCUTONS L’ART !

> de 21h à 21h30 + de 22h à 22h30

Venez à la rencontre de Stéphanie-Maï Hanuš, artiste plasticienne, pour une discussion autour de la figure du collectionneur d’art au 19ème siècle. ATELIER ARTISTIQUE : DESSINE UNE NATURE MORTE !

> de 20h30 à 23h

Essayez-vous au dessin ! Pour cette nuit des musées, nous vous proposons de découvrir le dessin de nature morte. Plusieurs techniques vous seront proposées : le fusain, le pastel, le crayon … VISITE LIBRE DE LA MAISON DE LA FAÏENCE

> de 20h30 à 23h

Visite libre de la maison de la faïence présentant une riche collection de céramiques et le trésor monétaire de l’écluse.

Visite libre de l’exposition temporaire présentant les dernières acquisitions STAND PHOTOS

> de 20h30 à 23h

Afin de marquer cette soirée d’un souvenir, rendez-vous au stand photo, afin que vous puissiez vous-même réinterpréter des œuvres du musée !

Creil

