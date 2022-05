Nuit des musées au Musée du Vignoble nantais Musée du Vignoble Nantais Le Pallet Catégories d’évènement: Le Pallet

Dans le cadre de l’Observatoire des paysages, exposition des cartes postales sonores de Benjamin Le Baron et des photographies de Camille Hervouet en partenariat avec des élèves des collèges Pierre Abélard et Rosa Parks. Projection filmée commentée par la Cinémathèque de Bretagne. Visites flash sur les collections du Musée et dégustations.

dégustations sur inscription

Musée du Vignoble Nantais 82 rue Pierre Abélard, 44330 Le Pallet, Loire Atlantique, Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T23:00:00

