Bourg-le-Roi Bourg-le-Roi Bourg le Roi, Sarthe NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE DU POINT DE BEAUVAIS Bourg-le-Roi Bourg-le-Roi Catégories d’évènement: Bourg le Roi

Sarthe

NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE DU POINT DE BEAUVAIS Bourg-le-Roi, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bourg-le-Roi. NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE DU POINT DE BEAUVAIS 2021-07-03 – 2021-07-03

Bourg-le-Roi Sarthe Bourg-le-Roi À l’occasion de la Nuit des Musées, venez découvrir gratuitement le Musée de la Broderie et du Point de Beauvais à Bourg-le-Roi : fresque de 12 mètres brodée au point de Beauvais, vêtements ecclésiastiques, tableaux, linges et vêtements brodés. Découvrez le Musée du Point de Beauvais ! tourisme.cultureblr@orange.fr À l’occasion de la Nuit des Musées, venez découvrir gratuitement le Musée de la Broderie et du Point de Beauvais à Bourg-le-Roi : fresque de 12 mètres brodée au point de Beauvais, vêtements ecclésiastiques, tableaux, linges et vêtements brodés. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg le Roi, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourg-le-Roi Adresse Ville Bourg-le-Roi lieuville 48.34392#0.13366