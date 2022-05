Nuit des musées au Musée du blé et du pain Verdun-sur-le-Doubs, 14 mai 2022, Verdun-sur-le-Doubs.

Nuit des musées au Musée du blé et du pain Musée du blé et du pain 2 Rue de l’Egalité Verdun-sur-le-Doubs

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée du blé et du pain 2 Rue de l’Egalité

Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

EUR 0 0 Visite libre du musée dans le cadre de la Nuit des Musées.

Au débouché de la plaine céréalière du Val de Saône, où s’implantèrent en 1930 les premiers silos coopératifs de France, Verdun-sur-le-Doubs possède la “Maison du blé et du pain”. Une exposition permanente y évoque à l’aide de maquettes, illustrations, audiovisuels et instruments les origines et l’évolution de la culture du blé dans le monde, des premiers semis au battage, l’histoire de la meunerie (moulins-bateaux du Doubs et autres moulins sur l’eau) et les métiers de “la boulange”.

museedubleetdupain@gmail.com +33 3 85 91 57 09

