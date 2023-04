Nuit des musées au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Nuit des musées au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 19h00 à 23h59

.Tout public. gratuit Réservation uniquement pour les ateliers Kapla : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr Entrée libre et gratuite au musée et à l’ensemble du site des Invalides le samedi 13 mai de 19h à minuit ! Au programme de la soirée : • Visites théâtralisées : 20h, 21h, 22h Place au théâtre ! Au gré de votre visite, des saynètes seront jouées pour vous faire découvrir de façon amusante la collection des plans-reliefs. Venez écouter Louis XIV, Napoléon ou encore Victor Hugo vous raconter l’histoire de ces chefs-d’œuvre dans la pénombre des salles du musée… • Atelier « Construis ta citadelle en KAPLA » : 19h15, 20h, 20h45 Après une découverte rapide des maquettes dans le musée, c’est au tour des familles de construire leur propre fort ou citadelle, grâce aux célèbres planchettes de bois KAPLA. Le tout en s’inspirant des fortifications vues sur les plans-reliefs. Précision et imagination seront au rendez-vous ! > Durée : 45 mn. Pour les familles avec enfants de 7 à 12 ans. > SUR RESERVATION : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr • Jeu « Chrono-défi » : 21h30-23h45 Le fil du temps a été chamboulé et les siècles se sont mélangés ! Venez jouer au musée, seul ou à plusieurs, et tentez de remettre en ordre les grandes dates de l’histoire de France et des plans-reliefs. Tout public. En accès libre. Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/expositions-et-evenements/evenements/Nuit-musees-2023 pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/expositions-et-evenements/evenements/Nuit-musees-2023

© zoo, designers graphiques x Arthur Bonifay / Musée des Plans-reliefs, RMN-GP

