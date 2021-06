Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement, Rhône Nuit des musées au Musée des Confluences Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement

Lyon 2e Arrondissement Rhône Lyon 2e Arrondissement Dans le cadre de la Nuit des musées, venez découvrir les expositions temporaires et permanentes dans une ambiance toute particulière…. http://www.museedesconfluences.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

