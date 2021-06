Mulhouse Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin, Mulhouse Nuit des Musées au Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts Mulhouse

Le musée vous invite à une déambulation nocturne ponctuée d’interludes musicaux en résonnance avec certaines oeuvres majeures du musée commentées par Chloé Tuboeuf, responsable du musée. programme musical en duo par Julie Fuchs, alto et David Zuccolo, violon : Leopold Mozart, Louis Spohr, Charles Koechlin, Johan Halvorsen. A 18h30 et 20H. Le musée des Beaux-Arts sera exceptionnelement fermé le samedi matin 03 juillet et le dimanche matin 04 juillet.

Gratuit, réservation obligatoire

