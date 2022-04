Nuit des musées au Musée des Arts et Traditions populaires Palinges Palinges Catégories d’évènement: Palinges

Palinges Saône-et-Loire Palinges 0 0 EUR Pour lancer cette saison 2022, le Musée des arts et traditions populaires ouvre ses portes pour la Nuit des musées. Vous découvrirez ou redécouvrirez le patrimoine local de l’âge de pierre au XXème siècle. Le musée, c’est 5 salles consacrées aux vieux métiers, à l’école d’autrefois, la pièce à vivre et la mode de 1900, l’agriculture dans les fermes charolaises, le canal, l’activité industrielle de Palinges. L’exposition temporaire de cette année traite du thème “L’école d’autrefois et… d’aujourd’hui”. les-amis.du-passe@orange.fr +33 3 85 88 11 88 https://musee-palinges.wixsite.com/site-officiel Pour lancer cette saison 2022, le Musée des arts et traditions populaires ouvre ses portes pour la Nuit des musées. Vous découvrirez ou redécouvrirez le patrimoine local de l’âge de pierre au XXème siècle. Le musée, c’est 5 salles consacrées aux vieux métiers, à l’école d’autrefois, la pièce à vivre et la mode de 1900, l’agriculture dans les fermes charolaises, le canal, l’activité industrielle de Palinges. L’exposition temporaire de cette année traite du thème “L’école d’autrefois et… d’aujourd’hui”. Musée des arts et traditions populaires 17 Rue de l’Église Palinges

