2022-05-14 18:30:00 – 2022-05-14 21:30:00

Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime Saint-Nicolas-d’Aliermont À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le musée passe en mode nocturne !

À 18h30, petits et grands sont invités à venir au musée en pyjama pour une chasse aux doudous.

À 19h, installez-vous devant un spectacle de contes canadiens, avant d’écouter, à partir de 20h, des airs folkloriques canadiens interprétés par l’école de musique Lili Boulanger. À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le musée passe en mode nocturne !

À 19h, installez-vous devant un spectacle de contes canadiens, avant… musee@mairie-sna.fr +33 2 35 04 53 98 À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le musée passe en mode nocturne !

