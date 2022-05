NUIT DES MUSEES AU MUSEE DE L’ECOLE ET DE LA MINE Harnes Harnes Catégorie d’évènement: Harnes

24 rue Montceau Harnes Pas-de-Calais Harnes Il s’agit de faire vivre ou re-vivre un samedi d’école d’autrefois aux visiteurs

• Une heure dans la salle de classe (morale-calcul-dictée) (sur inscription) 2 groupes de 10 personnes

• Activités manuelles : tricotin, tricot, couture, broderie, tissage, peinture à l’eau …( dans la salle audio-visuelle du musée) “Récréation” robert.lorthios@wanadoo.fr +33 6 81 67 23 69 https://www.museedelamine.org/ Il s’agit de faire vivre ou re-vivre un samedi d’école d’autrefois aux visiteurs

