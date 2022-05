Nuit des musées au musée Christian Dior Granville, 14 mai 2022, Granville.

Nuit des musées au musée Christian Dior Musée Christian Dior 1 rue d’Estouteville Granville

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée Christian Dior 1 rue d’Estouteville

Granville Manche

A l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit européenne des Musées, le Musée d’art moderne Richard Anacréon et le Musée Christian Dior ouvrent leurs portes le samedi 14 mai 2022 en soirée. L’opportunité de découvrir ou redécouvrir les expositions granvillaises dans une ambiance hors du commun. Cette ouverture exceptionnelle aura lieu de 20h à minuit, et l’entrée sera gratuite pour toutes et tous.

Au Musée Christian Dior, le charme de la maison et du jardin à la tombée de la nuit…

Dans la maison historique de la famille Dior, l’exposition “Chapeaux Dior !” sera également ouverte au public le 14 mai au soir. Pour profiter de cette visite nocturne il sera nécessaire de réserver son entrée gratuite en ligne sur www.musee-dior-granville.com.

A l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit européenne des Musées, le Musée d’art moderne Richard Anacréon et le Musée Christian Dior ouvrent leurs portes le samedi 14 mai 2022 en soirée. L’opportunité de découvrir ou redécouvrir les…

+33 2 33 61 48 21 http://musee-dior-granville.com/

A l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit européenne des Musées, le Musée d’art moderne Richard Anacréon et le Musée Christian Dior ouvrent leurs portes le samedi 14 mai 2022 en soirée. L’opportunité de découvrir ou redécouvrir les expositions granvillaises dans une ambiance hors du commun. Cette ouverture exceptionnelle aura lieu de 20h à minuit, et l’entrée sera gratuite pour toutes et tous.

Au Musée Christian Dior, le charme de la maison et du jardin à la tombée de la nuit…

Dans la maison historique de la famille Dior, l’exposition “Chapeaux Dior !” sera également ouverte au public le 14 mai au soir. Pour profiter de cette visite nocturne il sera nécessaire de réserver son entrée gratuite en ligne sur www.musee-dior-granville.com.

Musée Christian Dior 1 rue d’Estouteville Granville

dernière mise à jour : 2022-05-07 par