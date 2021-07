Nuit des musées au musée Christian Dior Granville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Granville.

A l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit européenne des Musées, le Musée d’art moderne Richard Anacréon et le Musée Christian Dior ouvrent leurs portes le samedi 3 juillet 2021 en soirée. L’opportunité de découvrir ou redécouvrir les expositions granvillaises dans une ambiance hors du commun. Cette ouverture exceptionnelle aura lieu de 20h à minuit, et l’entrée sera gratuite pour toutes et tous.

Au Musée Christian Dior, le charme de la maison et du jardin à la tombée de la nuit…

Dans la maison historique de la famille Dior, l’exposition Dior en roses sera également ouverte au public le 3 juillet au soir. Pour profiter de cette visite nocturne il sera nécessaire de réserver son entrée gratuite en ligne sur www.musee-dior-granville.com.

