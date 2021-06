Lyon Musée d'histoire de Lyon - Gadagne Métropole de Lyon Nuit des musées au MHL Musée d’histoire de Lyon – Gadagne Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Profitez de cette Nuit européenne des musées pour visiter gratuitement le musée d’histoire de Lyon et découvrir ses deux parcours thématiques « Portraits de Lyon » et « Les pieds dans l’eau ».

Entrée libre

Musée d'histoire de Lyon – Gadagne 1 place du petit Collège 69005 Lyon

