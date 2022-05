Nuit des Musées au Mémorial – Rencontre avec Cédric Harlé Mémorial Ascq 1944, 14 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Nuit des Musées au Mémorial – Rencontre avec Cédric Harlé

Mémorial Ascq 1944, le samedi 14 mai à 16:00

**Pour la Nuit des Musées samedi 14 mai, le Mémorial ouvre de 16h à 20h30 et propose une rencontre avec Cédric Harlé, auteur du polar jeunesse “Panique au Mémorial”. A 17h, départ d’un parcours guidé dans les rues d’Ascq.** En partenariat avec la libraire Le Kiosque de la Cousinerie, **le Mémorial Ascq 1944 accueille Cédric Harlé, auteur du polar jeunesse “Panique au Mémorial” à partir de 16h30**. **Les enfants peuvent s’inscrire en ligne pour participer à une lecture de quelques passages du livre.** **Nous proposons aussi un petit jeu pour découvrir l’objet mystère qui a disparu!** Cette rencontre est aussi **l’occasion pour les enfants d’échanger avec l’auteur pour mieux connaitre son travail** et, pourquoi pas, susciter des vocations! **Petits et grands pourront bien sûr se faire dédicacer l’ouvrage** en vente sur place. L’intrigue de ce roman se passe dans le quartier d’Ascq. Cet ouvrage accessible dès 8 ans permet d’intéresser les plus jeunes à l’Histoire de notre commune et évoque l’importance du devoir de mémoire. _Alex et Basile sont les deux meilleurs amis du monde. Mais cet hiver, ils ont une mission bien plus importante que de fabriquer un bonhomme de neige. Lors de la visite du mémorial d’Ascq, ils découvrent qu’un cambrioleur a fracturé une vitrine ! Qu’a-t-il donc volé ? Et pourquoi ? Nos amis décident que le mystère doit être résolu : il est hors de question que la mémoire des tragiques événements du premier avril 1944 disparaisse._ **A 17h, un parcours guidé dans le quartier d’Ascq** emmène les visiteurs sur les leux marquants du Massacre d’Ascq et permet de mieux comprendre le déroulement de ce tragique événement.

Entrée libre

Pour la Nuit des Musées samedi 14 mai, le Mémorial ouvre de 16h à 20h30 et propose une rencontre avec Cédric Harlé, auteur du polar jeunesse “Panique au Mémorial” et un parcours guidé dans Ascq.

Mémorial Ascq 1944 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T20:30:00