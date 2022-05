Nuit des Musées au Frac Grand Large Frac Grand Large — Hauts-de-France, 14 mai 2022 17:00, Dunkerque.

Nuit des musées Nuit des Musées au Frac Grand Large Frac Grand Large — Hauts-de-France Samedi 14 mai, 17h00 Entrée gratuite pour tou.te.s

Pour cette 18e édition de la Nuit des musées, le Frac, en collaboration avec la Halle aux sucres, vous propose une programmation artistique et festive. Noctambules, tou.te.s à vos agendas !

### **AU PROGRAMME**

**DÈS 17H : PASSONS À L’ACTION !**

Appareillage immédiat avec Team for Océan Dk et les sauverteurs en mer de Dunkerque : venez découvrir l’engagement bénévole des 32 femmes et hommes de la station de Dunkerque (SNSM).

**17H – MINUIT : PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE** **_1978_** **DE GALERIE REZEDA**

_1978_ est une installation qui rassemble dans une vidéo des fragments du _Livre des records_ et du _Quid_ (1978), piochés pour devenir les sous-titres d’images balnéaires, floutées et colorées, souvenirs d’enfance aux périodes chaudes de l’été.

**18H – 20H15 : VISITE À DEUX VOIX !**

Les jeunes lycéens de la section Erasmus du Lycée Jean Bart deviennent médiateur.rice.s d’un soir et proposent des visites décalées entre les expositions de la Halle aux sucres et du Frac.

**18H – 22H : ATELIER INITIATION À L’ESTAMPE AVEC L’ARTISTE MARINA VANDRA**

L’atelier proposé par Marina Vandra est l’occasion de découvrir, en famille ou entre ami.e.s, la technique de l’estampe, son histoire et l’usage qu’elle en fait. Par cette méthode, la réalisation d’un paysage collectif marin est proposée au fil de la soirée.

**19H – MINUIT : PRENEZ PLACE À TABLE !**

La Grande Marée présente une version éphémère de son bistrot de la mer. Au programme, une traversée des courants culinaires allant des anciens bouillons parisiens à l’actuelle bistronomie.

**21H – 21H30 : CHANSONS SUR L’EAU !**

Rejoignez le concert participatif du groupe ELLES mené par Nathalie Manceau.

**20H30, 21H30, 22H30 : COCON ÉLECTRONIQUE – RAPHAËL FOULON** Le cocon est un concert méditatif, ou « bain de son ». Un espace sonore immersif et mystérieux qui invite à voyager au gré de sonorités jouées en live au synthétiseur modulaire.

**21H – 23H30 : PARCOURS FLASH EN FAMILLE ET ENTRE AMI.E.S**

Ces visites de 30 minutes vous invitent à une déambulation nocturne dans les galeries d’exposition du Frac en dialogue avec les médiateur.rice.s du Frac.

**——————**

### **EN CONTINU TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE…**

**RESTITUTION DES PROJETS EN MILIEU SCOLAIRE DE MARINA VANDRA ET LUCIE PILLON**

Suite à sa résidence ARCHIPEL, Marina Vandra a pu présenter sa démarche artistique au sein d’établissements scolaires de Dunkerque et ainsi les initier à la technique du monotype. Parallèlement dans le cadre du CLEA, Lucie Pillon a rencontré plusieurs classes de collège et imaginé un projet de cartographie éphémère « Paysage emprunté ». Découvrez au Frac les panoramas aquatiques et cartographiques qui ont été imaginés collectivement.

**RESTITUTION D’ATELIERS : LE PETIT MUSÉE NOMADE DE L’INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE**

Pour la troisième année consécutive, les enfants de l’Institut d’Éducation Motrice (IEM) de Coudekerque-Branche ont participé à trois ateliers de pratique artistique au Frac et en région, avec l’accompagnement du collectif Faubourg 132.

**BIBLIOTHÈQUE POP-UP !**

De l’album pop-up au documentaire, découvrez une sélection de livres sur cet immense écosystème qu’est l’océan.

**PASSONS À L’ACTION !**

Véritable corner pour l’engagement citoyen en faveur de l’océan, retrouvez les initiatives et les acteurs du territoire.

**PHOTOBOOTH DE L’OCÉAN !**

**——————**

### **LES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR**

[**LA COULEUR DE L’EAU DE NICOLAS FLOC’H**](https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/expositions/la-couleur-de-leau-de-nicolas-floch/)

Le Frac présente la première exposition de Nicolas Floc’h consacrée à sa recherche La couleur de l’eau. Photographe des paysages sous-marins, il tente de « rendre visible l’invisible » : capturer la couleur de l’eau en Baie de Somme mais aussi le long des fleuves et des océans, et aider ainsi à étudier des écosystèmes menacés. Photographe, sculpteur, mais aussi chercheur, enseignant et plongeur, Nicolas Floc’h s’intéresse aux rouages de notre économie productive et aux transformations sociales et environnementales qui en découlent.

_Une exposition réalisée en collaboration avec artconnexion (Lille)_

[**OCÉAN, L’EXPOSITION**](https://www.halleauxsucres.fr/agenda/expositions/ocean)

L’exposition « OCÉAN » est une expérience immersive, numérique, ludique, scientifique et itinérante unique. L’océan, immense écosystème continu ne connaissant pas de frontières physiques, est le dernier grand espace naturel sur Terre. L’exposition vous invite à découvrir ses secrets.

_Une proposition de la Halle aux sucres & Communauté Urbaine de Dunkerque_

[**LA NEF DES FOUS, OBJETS COMPAGNONS DES TRANSPORTS**](https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/expositions/la-nef-des-fous-objets-compagnons-des-transports/)

Gent Fiction de pêche miraculeuse sur le septième continent, « La Nef des fous » rassemble de curieux objets de la collection du Design Museum Gent ainsi qu’une sélection de films et pièces musicales d’artistes. L’exposition porte sur la folie des transports, sur l’évolution des déplacements d’objets, de matériaux et d’individus des années 1950 à nos jours ?

_Une exposition de Mathilde Sauzet coproduite avec le Design Museum_

Situé sur le port de Dunkerque, le bâtiment du Frac Grand Large — Hauts-de-France a été conçu par les architectes Lacaton & Vassal, et est en soi un ouvrage remarquable, lieu de conservation et d’exposition ouvert sur l’horizon. Il est conçu comme la réplique en transparence de l’ancienne halle AP2 : « Atelier de préfabrication n°2 », témoin historique de l’industrie navale dunkerquoise.

Le Frac Grand Large — Hauts-de-France possède une collection consacrée au design, révélant son ouverture au monde des objets et témoignant d’un véritable brassage international des sources et créations. Cette collection exceptionnelle, allant des années 1960 à aujourd’hui, constitue le pivot de sa programmation dans les murs et en région.

Il a également développé sa collection autour d’un noyau initial consacré à l’arte povera, l’art minimal, l’art conceptuel, et à des médiums aussi variés que la peinture, la photographie et l’installation.

Toutes les salles d’exposition sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour améliorer le confort de la visite, le Frac met également à votre disposition des canne-sièges, un fauteuil roulant à demander à l’accueil, des documents en grands caractères. Le Frac dispose d’une boucle magnétique, du label Carré BB et a signé la charte Môm’Art.

Parking gratuit devant le Frac. En transport en commun : les bus à Dunkerque sont gratuits ! Bus ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » En Train : de Lille (TERGV) : 30 min / de Paris : 1h45 / de Bruxelles : 2h

AL PROGRAMA

A partir de las 5:00: ¡A LA ACCIÓN!

Emparejamiento inmediato con Team for Océan Dk y los salvadores en el mar de Dunkerque: venga a descubrir el compromiso voluntario de las 32 mujeres y hombres de la estación de Dunkerque (SNSM).

17H – MEDIANOCHE: PRESENTACIÓN DE LA OBRA 1978 DE GALERÍA REZEDA

1978 es una instalación que reúne en un vídeo fragmentos del Libro de récords y del Quid (1978), sacados para convertirse en los subtítulos de imágenes balnearias, borrosas y coloreadas, recuerdos de infancia en los períodos cálidos del verano.

18H – 20H15: ¡VISITA DOBLE VOZ!

Los jóvenes de la sección Erasmus del Liceo Jean Bart se convierten en mediadores. s de una noche y ofrecen visitas escalonadas entre las exposiciones de la Halle aux sucres y del Frac.

18H – 22H: TALLER INICIACIÓN AL ESTAMPADO CON EL ARTISTA MARINA VANDRA

El taller propuesto por Marina Vandra es una oportunidad para descubrir, en familia o entre amigos, la técnica del estampado, su historia y el uso que hace de ella. Con este método, la realización de un paisaje colectivo marino se propone a lo largo de la noche.

19H – MEDIANOCHE: ¡TOMEN ASIENTO EN LA MESA!

La Gran Marea presenta una versión efímera de su bistró del mar. En el programa, una travesía de las corrientes culinarias que van desde los antiguos caldos parisinos a la actual bistronomía.

21:00 – 21:30: ¡CANCIONES SOBRE EL AGUA!

Únase al concierto participativo del grupo ELLES dirigido por Nathalie Manceau.

20H30, 21H30, 22H30: CAPULLO ELECTRÓNICO – RAFAEL FOULON El capullo es un concierto meditativo, o «baño de sonido». Un espacio sonoro envolvente y misterioso que invita a viajar gracias a los sonidos interpretados en directo al sintetizador modular.

21.00 – 23.30: RECORRIDO FLASH EN FAMILIA Y ENTRE AMIGOS.E.

Estos recorridos de 30 minutos le invitan a un paseo nocturno por las galerías de exposiciones del Frac en diálogo con los mediadores.rice. s del Frac.

——————

DURANTE TODA LA NOCHE…

RESTITUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESCOLARES DE MARINA VANDRA Y LUCIE PILLON

Después de su residencia ARCHIPEL, Marina Vandra pudo presentar su enfoque artístico en el seno de los establecimientos escolares de Dunkerque y así iniciarlos en la técnica del monotipo. Paralelamente, en el marco del CLEA, Lucie Pillon se reunió con varias clases de universidad e ideó un proyecto de cartografía efímera «Paisaje prestado». Descubra en el Frac los panoramas acuáticos y cartográficos que se han imaginado colectivamente.RESTITUCIÓN DE TALLERES: EL PEQUEÑO MUSEO NÓMADA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MOTRIZPor tercer año consecutivo, los niños del Instituto de Educación Motriz (IEM) de Coudekerque-Branche participaron en tres talleres de práctica artística en el Frac y en la región, con el acompañamiento del colectivo Faubourg 132.

¡BIBLIOTECA POP-UP!

Desde el álbum pop-up hasta el documental, descubra una selección de libros sobre este inmenso ecosistema que es el océano.

¡VAMOS A LA ACCIÓN!

Verdadero corner para el compromiso ciudadano en favor del océano, encuentre las iniciativas y los actores del territorio.

¡FOTOCABINA DEL OCÉANO!

——————

LAS EXPOSICIONES POR DESCUBRIR

EL COLOR DEL AGUA DE NICOLAS FLOC’H

El Frac presenta la primera exposición de Nicolas Floc’h dedicada a su investigación El color del agua. Fotógrafo de los paisajes submarinos, intenta «hacer visible lo invisible»: capturar el color del agua en la bahía de Somme, pero también a lo largo de los ríos y los océanos, y ayudar así a estudiar ecosistemas amenazados. Fotógrafo, escultor, pero también investigador, profesor y buceador, Nicolas Floc’h se interesa por los engranajes de nuestra economía productiva y las transformaciones sociales y medioambientales que de ella se derivan.

Una exposición realizada en colaboración con artconnexion (Lille)

OCÉANO, LA EXPOSICIÓN

La exposición «OCÉANO» es una experiencia inmersiva, digital, lúdica, científica e itinerante única. El océano, un inmenso ecosistema continuo que no conoce fronteras físicas, es el último gran espacio natural en la Tierra. La exposición le invita a descubrir sus secretos.

Una propuesta de la Lonja de Azúcar & Comunidad Urbana de Dunkerque

LA NAVE DE LOS LOCOS, OBJETOS COMPAÑEROS DE LOS TRANSPORTES

Gent Fiction de pesca milagrosa en el séptimo continente, «La Nef des fou» reúne curiosos objetos de la colección del Design Museum Gent, así como una selección de películas y piezas musicales de artistas. ¿La exposición trata sobre la locura de los transportes, sobre la evolución de los desplazamientos de objetos, materiales e individuos desde los años 1950 hasta nuestros días?

Una exposición de Mathilde Sauzet coproducida con el Design Museum

Entrada gratuita para todos. s Sábado 14 mayo, 17:00

503 avenue des Bancs de Flandres 59140 Dunkerque 59140 Dunkerque Hauts-de-France