NUIT DES MUSÉES AU CHÂTEAU-MUSÉE DES COIFFES ET TRADITIONS Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé

Maine-et-Loire

NUIT DES MUSÉES AU CHÂTEAU-MUSÉE DES COIFFES ET TRADITIONS Les Ponts-de-Cé, 14 mai 2022, Les Ponts-de-Cé. NUIT DES MUSÉES AU CHÂTEAU-MUSÉE DES COIFFES ET TRADITIONS Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé

2022-05-14 – 2022-05-14 Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle

Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire Les Ponts-de-Cé Les visiteurs pourront profiter des collections permanentes du musée et découvrir l’exposition temporaire 2022. amisdumuseedescoiffes@gmail.com +33 2 41 79 75 79 http://amisdumuseedescoiffes.com/ Les visiteurs pourront profiter des collections permanentes du musée et découvrir l’exposition temporaire 2022. Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Ponts-de-Cé Adresse Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Ville Les Ponts-de-Cé lieuville Château-musée des Coiffes et des Traditions 4, Rue Charles de Gaulle Les Ponts-de-Cé Departement Maine-et-Loire

Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-ponts-de-ce/

NUIT DES MUSÉES AU CHÂTEAU-MUSÉE DES COIFFES ET TRADITIONS Les Ponts-de-Cé 2022-05-14 was last modified: by NUIT DES MUSÉES AU CHÂTEAU-MUSÉE DES COIFFES ET TRADITIONS Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé 14 mai 2022 Les Ponts-de-Cé maine-et-loire

Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire