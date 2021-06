Gien Gien Gien, Loiret Nuit des Musées au Château-Musée de Gien 2021 Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Le Château-Musée de Gien proposera aux visiteurs de la Nuit des Musées des visites commentées de l'exposition archéologique. Et pour cela, quoi de mieux pour les guider que les archéologues ayant participé aux fouilles archéologiques du château avant la réouverture du site au grand public !

