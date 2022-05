Nuit des musées au Château Fort de Guise Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Guise Aisne Guise Le Château Fort de Guise participera de nouveau cette année, après deux années de pause en raison de la crise sanitaire, à la Nuit européenne des musées, le samedi 14 mai 2022. Le site sera ouvert de 18h à 22h, gratuitement. Cette soirée permet à tous de profiter librement du monument, dans une ambiance conviviale ! Programme de la soirée

visites du Château Fort de Guise (libres ou guidées)

présentation de l’exposition sur les 70 ans du Club du Vieux Manoir

animations historiques et tirs au canon par la Mesnie d’Anjou

