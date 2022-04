NUIT DES MUSÉES AU CHÂTEAU À MOTTE Verrières-en-Anjou Verrières-en-Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Verrières-en-Anjou

NUIT DES MUSÉES AU CHÂTEAU À MOTTE Verrières-en-Anjou, 14 mai 2022, Verrières-en-Anjou. NUIT DES MUSÉES AU CHÂTEAU À MOTTE Château à Motte Avenue du Parc Verrières-en-Anjou

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 23:00:00 Château à Motte Avenue du Parc

Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire Verrières-en-Anjou Venez découvrir le château à motte, grâce à la Maisnie Joulain, qui vous plonge dans le XIIe siècle ! Infos pratiques:

​Réservation obligatoire au 02 41 05 89 31 chateau@verrieres-anjou.fr +33 2 41 05 89 31 http://chateauamotte.fr/ Venez découvrir le château à motte, grâce à la Maisnie Joulain, qui vous plonge dans le XIIe siècle ! Infos pratiques:

​Réservation obligatoire au 02 41 05 89 31 Château à Motte Avenue du Parc Verrières-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Verrières-en-Anjou Autres Lieu Verrières-en-Anjou Adresse Château à Motte Avenue du Parc Ville Verrières-en-Anjou lieuville Château à Motte Avenue du Parc Verrières-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

NUIT DES MUSÉES AU CHÂTEAU À MOTTE Verrières-en-Anjou 2022-05-14 was last modified: by NUIT DES MUSÉES AU CHÂTEAU À MOTTE Verrières-en-Anjou Verrières-en-Anjou 14 mai 2022 maine-et-loire Verrières-en-Anjou

Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire