2022-05-14 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-14 22:00:00 22:00:00

Vichy Allier Dans le cadre de la Nuit des Musées,

Samedi 14 mai à 21h : Nos Grilles.

Etienne Russias et Samy Yassine. Projet de l’association Semer en Territoire, avec le soutien de l’Alliance Française de Mutsamudu et de l’Ambassade de France aux Comores. musee-aaa@wanadoo.fr +33 4 70 97 76 40 http://musee-aaa.com/ Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy

