Suippes Marne Suippes Ne manquez pas la Nuit Européenne des Musées, qui aura lieu le samedi 14 mai 2022. A cette occasion, le Centre d’Interprétation Marne 14-18 de Suippes vous propose une soirée spéciale autour de la Grande Guerre. Au programme : De 18h à 22h : visite libre du Centre d’Interprétation Présence de l’association “Le Poilu de la Marne” :

– Reconstitution

– Présentations historiques

– Démonstration au canon

– Cuisine roulante (Manifestation gratuite) Renseignements au 03 26 68 24 09 ou contact@marne14-18.fr. contact@marne14-18.fr +33 3 26 68 24 09 http://www.marne14-18.fr/ Ruelle Bayard Centre d’Interprétation Marne 14-18 Suippes

