Nuit des musées à Souvigny (03) Musée de Souvigny Samedi 14 mai, 20h30

Visite guidée sur le thème des fouilles archéologiques dans le musée, le centre historique et l’église prieurale

Dans la lignée de l’exposition temporaire présentée au musée “Secrets de fouilles : archéologie urbaine à Souvigny”, un guide vous accompagnera en visite guidée sur le thème des fouilles dans le musée, le centre historique et l’église prieurale. Le musée sera également ouvert de 20h30 à 22h30 pour permettre aux curieux de découvrir le site de nuit. http://www.ville-souvigny.com/Souvigny/Culture/Culture_Musee_Accueil.html http://www.facebook.com/museesouvigny;https://twitter.com/MuseeSouvigny Saturday 14 May, 20:30 En la línea de la exposición temporal presentada en el museo “Secretos de excavación: arqueología urbana en Souvigny”, un guía le acompañará en visita guiada sobre el tema de las excavaciones en el museo, el centro histórico y la iglesia prioral. El museo también estará abierto de 20:30 a 22:30 para que los curiosos puedan descubrir el sitio de noche. Sábado 14 mayo, 20:30 Place Aristide Briand, 03210 Souvigny, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France 03210 Souvigny Auvergne-Rhône-Alpes

