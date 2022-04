Nuit des musées à Saint-Leu d’Esserent: Enquête mystère les 6 moines Saint-Leu-d’Esserent, 14 mai 2022, Saint-Leu-d'Esserent.

Nuit des musées à Saint-Leu d’Esserent: Enquête mystère les 6 moines Saint-Leu-d’Esserent

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 22:30:00

Saint-Leu-d’Esserent Oise

Dans le cadre de la Nuit des musées, le service culture de Saint-Leu d’Esserent vous propose de participer à une enquête mystère: “Les 6 moines”

1337, la Guerre de Cent ans éclate. Au début du conflit, trente moines peuplent le monastère de Saint-Leu d’Esserent. En 1453, il n’en reste plus que six…

Pendant la Grande Jacquerie (la révolte des paysans contre les seigneurs et la noblesse), ces six moines réussissent à cacher un trésor d’une valeur inestimable, dans les entrailles de l’ancienne maison fortifiée.

Alors que la révolte populaire arrive à leur porte, les six moines doivent fuir. Mais avant de quitter les lieux, ils doivent déterrer leur précieux trésor….

Mais, CA-TA-STROPHE !! En 45 minutes, la révolte arrive à leur porte. Ils doivent fuir précipitamment et abandonnent leur trésor. Aujourd’hui, le château (abritant le musée de la Guesdière et la mairie) est bâti sur les ruines de l’ancienne maison fortifiée, avec ce trésor toujours enfoui…

Revivez la fuite des moines : retrouvez leur trésor avant que la Grande Jacquerie ne frappe à votre porte… dans 45 minutes!

Réservation obligatoire par mail: pole.culture@saintleudesserent.fr ou par téléphone au 03.44.56.05.34

séance groupée de 45 minutes. Horaire prédéfini par le pôle culture.

4 séances de 18h à 21h45

Gratuit

Dans le cadre de la Nuit des musées, le service culture de Saint-Leu d’Esserent vous propose de participer à une enquête mystère: “Les 6 moines”

1337, la Guerre de Cent ans éclate. Au début du conflit, trente moines peuplent le monastère de Saint-Leu d’Esserent. En 1453, il n’en reste plus que six…

Pendant la Grande Jacquerie (la révolte des paysans contre les seigneurs et la noblesse), ces six moines réussissent à cacher un trésor d’une valeur inestimable, dans les entrailles de l’ancienne maison fortifiée.

Alors que la révolte populaire arrive à leur porte, les six moines doivent fuir. Mais avant de quitter les lieux, ils doivent déterrer leur précieux trésor….

Mais, CA-TA-STROPHE !! En 45 minutes, la révolte arrive à leur porte. Ils doivent fuir précipitamment et abandonnent leur trésor. Aujourd’hui, le château (abritant le musée de la Guesdière et la mairie) est bâti sur les ruines de l’ancienne maison fortifiée, avec ce trésor toujours enfoui…

Revivez la fuite des moines : retrouvez leur trésor avant que la Grande Jacquerie ne frappe à votre porte… dans 45 minutes!

Réservation obligatoire par mail: pole.culture@saintleudesserent.fr ou par téléphone au 03.44.56.05.34

séance groupée de 45 minutes. Horaire prédéfini par le pôle culture.

4 séances de 18h à 21h45

Gratuit

pole.culture@saintleudesserent.fr +33 3 44 56 05 34

Dans le cadre de la Nuit des musées, le service culture de Saint-Leu d’Esserent vous propose de participer à une enquête mystère: “Les 6 moines”

1337, la Guerre de Cent ans éclate. Au début du conflit, trente moines peuplent le monastère de Saint-Leu d’Esserent. En 1453, il n’en reste plus que six…

Pendant la Grande Jacquerie (la révolte des paysans contre les seigneurs et la noblesse), ces six moines réussissent à cacher un trésor d’une valeur inestimable, dans les entrailles de l’ancienne maison fortifiée.

Alors que la révolte populaire arrive à leur porte, les six moines doivent fuir. Mais avant de quitter les lieux, ils doivent déterrer leur précieux trésor….

Mais, CA-TA-STROPHE !! En 45 minutes, la révolte arrive à leur porte. Ils doivent fuir précipitamment et abandonnent leur trésor. Aujourd’hui, le château (abritant le musée de la Guesdière et la mairie) est bâti sur les ruines de l’ancienne maison fortifiée, avec ce trésor toujours enfoui…

Revivez la fuite des moines : retrouvez leur trésor avant que la Grande Jacquerie ne frappe à votre porte… dans 45 minutes!

Réservation obligatoire par mail: pole.culture@saintleudesserent.fr ou par téléphone au 03.44.56.05.34

séance groupée de 45 minutes. Horaire prédéfini par le pôle culture.

4 séances de 18h à 21h45

Gratuit

Ville de Saint-Leu d’Esserent

Saint-Leu-d’Esserent

dernière mise à jour : 2022-04-15 par