Nuit des musées à Rouen 2022 Musées Beauvoisine, 14 mai 2022, Rouen.

Musées Beauvoisine, le samedi 14 mai à 19:00

_Comme partout en Europe, la Nuit des Musées à Rouen est l’occasion de découvrir de manière insolite les musées et les lieux culturels. Chaque année, la Nuit européenne des musées permet de participer à des animations inédites et spectaculaires comme visites théâtralisées, des jeux de piste, des ateliers ou des démonstrations de savoir-faire…_ _Quoi de mieux que de profiter de cet événement européen pour découvrir ou redécouvrir les expositions temporaires ou les collections permanentes des musées du centre-ville de Rouen ????_ **Visites-flash** « Cirque et saltimbanques : Cirque et Japon. Estampes des périodes Edo et Meiji » : Derniers jours de l’exposition ! Avec un médiateur présent dans l’exposition et avant la clôture de l’exposition Cirque et Japon, profitez une dernière fois des estampes japonaises consacrées au cirque. Durée : 15 min. Départs réguliers. Dans la limite des places disponibles. **19h-22h30 : Atelier art du bonsaï** Avec l’Association Arbre en Pot. Dans le cadre de la programmation Cirque et Japon, découvrez l’art ancestral japonais de la taille du bonsaï. Vous pouvez apporter votre propre arbre pour bénéficier de conseils personnalisés **19h-21h : Démonstration participative d’arts du cirque par Les saltimbanques de l’impossible** Les artistes feront participer le public pour une découverte des arts du cirque. Au programme : jonglerie, portés acrobatiques et main à main. Plusieurs sessions entre 19h et 21h. **19h-22h00 : Démonstration de Taiko par Zanshi Migen K an.** Le Taiko est un tambour traditionnel Japonais, joué en frappant les peaux ou les fûts avec des “bachi”, conférant ainsi une infinité de sons et de combinaisons rythmiques. Les résonances riches et délicates de l’instrument, naissent du travail des postures et de la dynamique corporelle des percussionnistes. **20h30 et 22h30 : Performance musicale et visuelle par Akira Inumaru X Moojigen** Né à Ibaraki au Japon, Akira Inumaru perfectionne sa pratique artistique à Tokyo à l’école d’art Suidobata puis à l’université des Beaux-Arts Musashino avant d’intégrer les Beaux-Arts de Rouen puis du Havre. En contrepoint des techniques de l’Estampe, réalisée à partir de la gravure sur bois, une proposition de l’artiste contemporain Akira Inumaru, qui fait jaillir l’image par distillation solaire, en creusant non pas le bois mais les couches de papier. Avec Moojigen, guitariste compositeur japonais post rock/electro de la scène alternative

Entrée libre

Nuit Japonaise de 19h à 23h

Musées Beauvoisine 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



