Nuit des musées à Rouen 2022 Musée Industriel de la Corderie Vallois, 14 mai 2022, Notre-Dame-de-Bondeville.

Nuit des musées à Rouen 2022

Musée Industriel de la Corderie Vallois, le samedi 14 mai à 19:00

_Comme partout en Europe, la Nuit des Musées à Rouen est l’occasion de découvrir de manière insolite les musées et les lieux culturels. Chaque année, la Nuit européenne des musées permet de participer à des animations inédites et spectaculaires comme visites théâtralisées, des jeux de piste, des ateliers ou des démonstrations de savoir-faire…_ _Quoi de mieux que de profiter de cet événement européen pour découvrir ou redécouvrir les expositions temporaires ou les collections permanentes des musées du centre-ville de Rouen ????_ **Exposition « Cirque et saltimbanques : en habits de lumière » Derniers jours !** Visites flash : M. Loyal, le zèbre, le clown et l’ouvreuse vous présentent à tour de rôle leur pièce fétiche de l’exposition et vous font découvrir l’envers du décor ! Durée : 15 min. Départs réguliers. Dans la limite des places disponibles **19h : La classe, l’œuvre ! Cercles, boucles et nœuds** Des costumes, des photos, des coiffes, des estampes aux motifs circassiens sont présentés dans le musée par les élèves du lycée Bernard Palissy de Maromme, à l’issue de la résidence artistique menée dans leur établissement autour de l’exposition « En habits de lumière ». L’artiste Cécile Marical, le professeur référent Stéphane Piedallu et quelques élèves seront présents pour présenter leur projet. **20h – 21h30 : Initiation aux arts du cirque** Pour prolonger la magie du spectacle, initiez-vous aux arts du cirque. Jonglage, acrobatie, équilibre… Transformez le rêve en réalité et devenez un artiste circassien pour la soirée. Avec la compagnie Lotromonde Dans la limite des places disponibles. **20h – 22h30 : Mr Philgood investit la corderie !** Tout droit sorti d’un roman de Jules Vernes, son univers mélange musique, magie et jonglerie. Voyageur du temps, il déambule sur son vélo Grand-Bi et il vous transportera au son de ses instruments venus d’un autre monde. Soyez attentifs, vous pouvez le croiser à l’improviste, au gré de votre visite ! Compagnie Lotromonde **Saison Héroïnes : Sheila Hicks, Work in progress** En avant-première de la saison Héroïnes, annoncée pour le 23 juin, vous découvrirez une œuvre en cours de création. Figure majeure de la scène contemporaine internationale, l’artiste Sheila Hicks réalise une œuvre textile in situ en utilisant la matière première fabriquée par les machines du musée. Coulisses d’un travail en cours

Entrée libre

Nuit merveilleuse de 19h à 23h

Musée Industriel de la Corderie Vallois 185 Rte de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00